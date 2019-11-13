مكالمة هاتفية تحمي حارس مرمى من الموت .. تعرف على التفاصيل

كشف المهاجم السابق لمنتخب كولومبيا فاوستينو أسبريا أنه قام بإقناع قاتل بعدم قتل حارس مرمى منتخب باراغواي السابق خوسيه لويس تشيلافيرت.

وحصلت القصة بعد مباراة بين الطرفين، ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم عام 1997.

وقال أسبريا إن: “القاتل المحترف اتصل بغرفته في الفندق بعد طرده هو وتشيلافيرت في مباراة بالتصفيات”.

وطلب القاتل من أسبريا الإذن ليقتل تشيلافيرت، لكن المهاجم الكولومبي رفض، ورد اللاعب بالقول “ماذا؟ هل جننت؟”.

وتابع “ستدمر كرة القدم الكولومبية، لا يمكنك أن تفعل ذلك، ما يحدث في الملعب يبقى في الملعب”.

ولقي القاتل حتفه في تبادل لإطلاق النار، متعلق بالمخدرات عام 2004.

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وأحرز تشيلافرت 55 هدفا في 696 مباراة، خلال مسيرته مع منتخب باراغواي ومختلف الأندية التي لعب لها.

مراسلون – رياضة