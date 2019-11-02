مفاجآت ضمن الدوري الألماني لكرة القدم .. ماذا يحدث؟ .. (فيديو)

تعرض بايرن ميونخ وماينز لهزيمة مدوية، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

الدوري الألماني – بايرن ميونخ

واكتسح آينتراخت فرانكفورت ضيفه بايرن ميونخ بخمسة أهداف مقابل هدف، في مفاجأة من العيار الثقيل للعملاق البافاري.

وأحرز أهداف فرانكفورت كل من فيليب كوستيتش، وجبريل سو، وديفيد أبراهام، ومارتن هينتيريجر وجونسالو باسيينسيا في الدقائق 25، 33، 49، 61 و85.

في المقابل جاء هدف النادي البافري الوحيد، عن طريق المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 37.

وشهدت المباراة طرد لاعب بايرن ميونخ جيروم بواتينغ، في الدقيقة التاسعة ليكمل المباراة بعشرة لاعبين.

كما سحق لايبزيغ ضيفه ماينز بثمانية أهداف من دون رد، من بينها “هاتريك” للمهاجم تيمو فيرنير.

اقرأ أيضاً: رئيس بايرن ميونخ يزف أخبار سيئة إلى عشاق منتخب ألمانيا

أما بوروسيا مونشنغلادباخ ووصيفه بوروسيا دورتموند، تمكنوا من الاستمرار في مراكزهم عبر تحقيق الفوز على باير ليفركوزن (2-1)، وفولفسبورغ بثلاثة أهداف دون رد.

مراسلون – رياضة