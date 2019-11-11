اللاذقية .. مرفأ جديد مهمته استقبال البواخر ذات الحمولات الكبيرة

تعتزم وزارة النقل السورية إنشاء مرفأ جديد في اللاذقية إلى مكان جديد وتجهيزه لاستقبال بواخر أكبر تماشياً مع مرحلة إعادة الإعمار القادمة.

وذكر مصدر في وزارة النقل لموقع “الاقتصادي” أن المكان المقرر لمرفأ اللاذقية هو منطقة على الشاطئ قرب جبلة .

وتحدث المصدر عن التجهيزات بهذا الخصوص ، مبيناً ان هناك تجهيزات لاستقبال بواخر ذات حمولات كبيرة (100 ألف طن) ، حيث أن الحمولات التي تستقبلها المرافئ الحالية لا تزيد عن 30 ألف طن.

كما نوّه المصدر إلى أن عمق الغواطس المائية للبواخر التي ترسو في الوقت الحالي في مرفأ اللاذقية تتراوح بين 12 – 16 متراً فقط .

حيث تضطر السفن أو البواخر الكبيرة للرسو في مرافئ الدول المجاورة مثل ميناء طرابلس مثلاً ما يسبب عبئاً على الواردات السورية .

وفي هذا الإطار ، لفت المصدر إلى أن وزارة النقل تتجه لتجهيز كل مرافئ سوريا لوجستياً تماشياً مع مرحلة إعادة الإعمار القادمة لتستقبل مشاريع واستثمارات متعددة.

يذكر أن إحدى الشركات طرحت مشروع لإحداث مرفأ جديد في اللاذقية مقابل استثمار المرفأ الحالي لفترة من الزمن ، وفق ما صرح به وزير النقل علي حمود ، فيما تحاول الوزارة بالتعاون مع وزارة السياحة استثمار سلسلة العقارات المطلة على مرفأ اللاذقية .

يشار إلى أن شركة روسية وقعت عقداً لاستثمار مرفأ طرطوس مع إدارة المرفأ، وتعد خططاً متكاملة من أجل إعادة تأهيله وتوسعته واستقدام آليات خاصة للعمل فيه.