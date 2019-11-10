مذيعة لبنانية تتعرض لموقف محرج على الهواء (فيديو)

تعرضت مذيعة لبنانية لموقف محرج على الهواء مباشرة خلال بثها للتظاهرات في لبنان.

وأثناء نقل مراسلة قناة “سكاي نيوز عربية” لما يحدث على الهواء مباشرة، اقترب أحد المتظاهرين وقبلها من خدها أمام عدسات الكاميرا.

و تم تداول مقطع فيديو أثناء ظهور مذيعة “سكاي نيوز” على الهواء عندما قام شاب بتقلبيها.

فيما أبدت المراسلة دهشتها وصدمتها مما فعله المتظاهر بتوقفها للحظات عن الكلام قبل عودتها للتحدث مرة أخرى.

يذكر أن لبنان يشهد حركات احتجاج في العاصمة بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية، واحتجاجا على قرار الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة طالت قطاع الاتصالات والوقود.

اقرأ المزيد : موقف مفاجئ تتعرض له مذيعة لبنانية على الهواء مباشرة (فيديو)