مدرب منتخب سوريا : هذا ما يتميز به فريقنا .. وعمر السومة : لاعبو الصين متشابهون

يلتقي منتخب سوريا ونظيره الصيني يوم الخميس، في إطار التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وأكد مدرب منتخب سوريا لكرة القدم فجر إبراهيم، أن المنتخب الصيني فريق متطور وعالي المستوى ويمتلك مدربا مرموقاً.

وقال إبراهيم “كرة القدم الصينية مختلفة اليوم عن السابق، وتحظى باهتمام كبير من الحكومة الصينية”.

وأضاف “بالمقابل لدينا بفريق المنتخب السوري لاعبون على مستوى مرموق من التدريب بالرغم من غياب العديد من لاعبينا عن المباراة المرتقبة”.

وأكد إبراهيم أن فريقه ذاهب على المنتخب الصيني.

بدوره المهاجم عمر السومة قال إنه: “انضم لمنتخب ضمن تصفيات كأس العالم ليساعد منتخبه على الفوز”

وبالنسبة للاعبي كرة القدم الصينيين قال السومة ممازحا: “لست متابعاً للاعبين الصينيين وللأسف لا أستطيع التمييز بينهم فكلهم متشابهون”.

اقرأ أيضاً: مباراة سوريا والصين في التصفيات الآسيوية .. الموعد والقنوات الناقلة

وأضاف “لاعبو المنتخب الصيني لا يعتمدون على المهارات الفردية وإنما على اللعب الجماعي والتمريرات واللمسات، والضغط معا في الهجوم والدفاع”.

مراسلون – رياضة