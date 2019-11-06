ما سر وضع أزرار قميص الرجل على اليمين والمرأة على اليسار ؟

يتساءل الكثيرون حول سبب وضع أزرار قميص الرجل على اليمين وأزرار بلوزة المرأة على اليسار ، وإليكم الإجابة عن هذا السؤال الذي يثير حيرة الكثير من الناس.

سبب وضع أزرار قميص الرجل على اليمين:

كشف موقع “ستايل بوك” الألماني بأنه في بداية القرن الثالث عشر، بدأ استخدام الأزرار لربط الثوب ببعضه بعضاً ، وبعد 3 قرون ظهر الاختلاف في وضع أزرار ملابس الرجال والنساء.

وعلل الموقع السبب في وضع أزرار قميص الرجل على اليمين، لأنه في القرن الـ16 كان الرجال ما يزالون يحملون السيوف ، وعليه أن يبقى مستعداً دائماً لإخراج سيفه أو خنجره بسرعه من تحت ثوبه ، فوضع الخياطون أزرار القميص جهة اليمين، لأن معظم الناس تستخدم عادة يدها اليمنى.

و أضاف الموقع أيضاً بأن وضعت أزرار قميص الرجل على اليمين ليتمكن من أن يدخل يده في الفراغات بين الأزرار ويخرج سلاحه بسهولة، بالإضافة إلى أن ذلك بإمكان الرجل أن يدخل يده اليمنى بسهولة أيضا بين أزرار القميص في حال انخفاض درجة الحرارة فيحميها من البرودة.

سبب وضع أزرار قميص المرأة على اليسار:

ذكر أيضاً الموقع الألماني “دويتشه فيله” بأن هناك 3 نظريات لوضع أزرار الثوب النسائي على اليسار:

أولها أنه النساء الغنيات قديماً اللاتي لديهن خادمات هن فقط من لهن القدرة على ارتداء البلوزة ، فكانت توضع الأزرار على اليسار حتى يسهل على الخادمة، التي تستخدم غالباً يدها اليمنى، أن تعقد بها ثوب مخدومتها.

وهناك نظرية ثانية لها علاقة بسرج الخيل الذي كانت تجلس عليه النساء حيث كان مصنوعاً بحيث تصعد المرأة فوق ظهر الحصان وتدير جذعها ناحية اليمين، ولذلك كانت الأزرار توضع على الجانب الأيسر من البلوزة حتى لا يستلل عبر الفراغات من بينها هواء بارد إلى داخل الثوب.

أما النظرية الثالثة فتقول إن المرأة عادة تفضل حمل طفلها على ذراعها الأيمن عندما تقوم بإرضاعه ولذلك فمن السهل عليها أن تفتح زرار البلوزة عندما يكون في الناحية اليسرى.

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