ماذا تعرفوا عن دقيق اللوز وفوائده وكيف يتم صنعه؟

يعد دقيق اللوز نوع من أنواع الطحين المصنوع من اللـوز الحلو المطحون، يستخدم كثيرا في صناعة أصناف متعددة من المخبوزات والمعكرونة والحلويات المختلفة كالبان كيك والبودينغ كرات اللحم والكوكيز والبراوني ومختلف أنواع الكيك الأخرى.

يعطي هذا الدقيق المخبوزات والكيك طراوة وليونة، ويضفي عليها طعما مميزا شبيه بطعم المكسرات، وهو بديل صحي عن الطحين العادي يستخدم في تحضير معظم وصفات الطعام الخاصة بالأشخاص الذين يعانون من حساسية القمح .

القيمة الغذائية لدقيق اللوز

يحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحية الأحادية غير المشبعة، إضافة إلى نسبة مرتفعة من السعرات الحرارية.

وهو غني بالأحماض الأمينية “أوميغا 6” وفيتامين هـ، وهو يختلف عن الطحين العادي بأن دقيق اللـوز يحتوي على نسبة بروتين عالية مقابل نسبة كربوهيدرات وسكريات منخفضة على عكس الطحين العادي الذي يكون غني بالكربوهيدرات وقليل البروتين.

استخدامات وفوائد دقيق اللوز

يدخل في صناعة الوجبات السريعة المرتفعة في البروتين قليلة السعرات.

يستخدم لإعداد الطعام لمرضى حساسية القمح لخلوه من الغلوتين، كما يستخدم لمرضى القلب والكولسترول لخلوه من الدهون المشبعة والكولسترول الضار.

يمكن استخدامه في تحضير عدد من الماسكات الخاصة بالبشرة لغاية التفتيح والنضارة، وذلك بخلطه بالحليب أو البيض لغناه بالفيتامين ه.

طريقة تحضير دقيق اللوز

المكونات المطلوبة

كوب واحد لوز خام “الحلو”، ماء نقي.

طريقة التحضير

يغسل اللـوز ويوضع في وعاء به ماء مغلي، ثم يترك فيه لمدة دقيقة أو دقيقتين ليتم تقشيره بسهولة.

يصفى اللـوز من الماء، ثم يوضع في وعاءٍ آخر فيه عدد من مكعبات الثلج لتبريده وإيقاف عملية الطهي.

يقشر اللـوز بالأصابع بأسلوب الفرك، ثم يوضع على قطعة سميكة من القماش النظيف لامتصاص كمية الماء منه.

يوضع اللـوز المقشر في خلاط الطعام لطحنه لدقائق معدودة حتى يصبح مسحوقا بالكامل، وبذلك يصبح اللـوز دقيقا جاهزا لإعداد وصفات الطعام والحلوى.

كيفية التخزين

يمكن تخزين دقيق اللوز بعد التأكد من خلوه الكامل من الماء، ويمكن الحصول على ذلك بوضعه في الفرن على أدنى حرارة لمدة دقيقة أو أكثر ونتركه حتى يتم تحميصه بالكامل والتخلص من كمية الماء إن وجدت.

ويمكن تجفيفه بطريقة أخرى وذلك بوضعه تحت أشعة الشمس المباشرة لوقتٍ من الزمن.

ملاحظة

يمكن تحضير دقيق اللوز وطحنه مباشرة دون تعريضه للماء ودون تقشيره، ولكن الهدف من تقشيره قبل الطحن هو أنه يجعل الطعام المحضر أكثر طراوة وليونة وتماسكا وتجانسا.