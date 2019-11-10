ليونيل ميسي يعانق غريزمان بحرارة .. هل انتهى الخلاف؟ (فيديو)

انتشر فيديو عبر الانترنيت من داخل غرف ملابس برشلونة، يظهر فيه نجم الفريق ليونيل ميسي بعد مباراة سيلتا فيغو ضمن الدوري الإسباني.

وظهر الأرجنتيني وهو يلقي التحية على زملائه بعد الفوز على سيلتا بنتيجة (4/1)، ثم عانق الفرنسي أنطوان غريزمان.

وجاء الفيديو كرد على الأخبار التي انتشرت، عن سوء العلاقة بين نجمي برشلونة ميسي وغريزمان.

وكشفت تقارير صحيفة إسبانية عن تراجع علاقة ليونيل ميسي مع زميله الفرنسي، مؤكدة أن الثنائي لا يتحدثان خلال التدريبات.

وخلال مباراة البرسا وسيلتا فيغو، لم تحصل لأي تمريرة بين الثنائي، مما أعاد الحديث عن وجود خلافات بينهما.

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وترجح بعض المصادر سبب الخلاف إلى انزعاج الأرجنتيني من القرار الذي أصدره الفرنسي في 2018، ورفض خلاله الانضمام لبرشلونة.

مراسلون – رياضة