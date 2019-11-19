لهذا السبب يتم إطفاء الأضواء في الطائرة عند الإقلاع والهبوط

كشف طيارون عن الأسباب وراء إطفاء الأنوار في الطائرة في الليل عند الإقلاع والهبوط.

وأفاد الطيارون بأنه يتم إطفاء الأضواء في صالون الطائرة عند الهبوط والإقلاع لتتكيف أعين الركاب مع الظلام ويتمكنوا بذلك من تنفيذ خطوات الإنقاذ في حالة الطوارئ، لكونها أكثر مراحل الطيران خطراً.

وفسروا ذلك بأن أعيننا تحتاج من 10 إلى 30 دقيقة لتتكيف بشكل كامل مع الظلام، وهكذا يتجهز الركاب للضوء الخافت مسبقا، ما يمكنهم في التصرف بسرعة في حال إخلاء الطائرة.

أما السبب الآخر لإطفاء الأضواء هو لتعويض صرف الطاقة للإقلاع بشكل أسرع ، وعند الهبوط لحفظ طاقة احتياطية في حال احتاج الطيارون لإحباط الهبوط بشكل عاجل.

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