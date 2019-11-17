لبنانيون يضربون لاجئين سوريين بشكل مهين ويطردوهم .. فيديو

اعتدت مجموعة من الأشخاص اللبنانيين على لاجئين سوريين يوم الأربعاء الماضي ، دون إيضاح الأسباب التي انتهت بهذا الاعتداء.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأشخاص لبنانيين في مدينة زحلة يعتدون بالضرب على لاجئين سوريين أمام أحد صرافات المدينة .

فيما أكد موقع “مهاجر نيوز” الذي بدوره نقل عن مصادر في “منظمات إغاثية”، صحة الفيديو الذي يوثق لحظة الاعتداء على العشرات من السوريين يوم الأربعاء المنصرم .

ويظهر في الفيديو شخص يقول “بلا خبيط”، وأمامه عدة نساء ورجال أمام الصراف في زحلة ، ثم يبدأ جمع من اللبنانيين بالركض تحو اللاجئين السوريين، ليطردوهم من أمام الصراف الآلي بشكل مهين .

ويتعرض السوريون في لبنان لمواقف مهينة كان من بينها إجبار عائلة سورية في لبنان خلال شهر أيلول الماضي على نبش قبر طفلها وإخراج جثته من مقبرة بلدة عاصون بحجة أن المقبرة لا تتسع لغير أهالي البلدة.

وسبق وألقت قوى الأمن الداخلي في لبنان الأسبوع الماضي، القبض على شخص يحتال على العمال السوريين منتحلاً صفة أمنية بأحد الأحزاب.

وشهدت الأشهر السابقة عودة عدد كبير من اللاجئين السوريين من لبنان ودول عربية وغربية أخرى، فيما تجدر الإشارة إلى أن اللاجئين السوريين في لبنان يبلغ عددهم أقل من مليون نسمة.