لاعب يحطم سيارته خلال التدريبات ..(فيديو)

خلال تدريبات إكسترا سيتي والذي يلعب في الدوري الإنجليزي للدرجة الثانية، قام لاعب النادي بتسديدة قوية كلفته الكثير.

وسدد بيرس سويني كرة قوية أثناء حصة تدريبية لفريقه، وصلت إلى سيارته ما سبب أضرار مادية كبيرة فيها.

وأرسل سويني كرة خرجت من ملعب تدريبات إكسترا سيتي، ووصلت إلى موقف السيارات، وانتهى مسارها بالارتطام بسيارة اللاعب.

وانتهى الأمر بتكسير زجاج الزجاج الأمامي للاعب، ما اعتبر أنه ضربة حظ غير موفقة.

وعقب الحادثة نشر بيرس سويني، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” يعرض الحادثة التي سببت كسر زجاج سيارته.

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وعلق لاعب إكسترا سيتي على الفيديو بالقول: “كرة غير ناجحة… أقسم بذلك، يوم خميس سعيد للجميع”.

مراسلون – رياضة

Took a bobble I swear 😅 happy Thursday people 🤣🤣🙈 pic.twitter.com/uy2uW4i740 — Pierce Sweeney (@piercesweenz) November 7, 2019