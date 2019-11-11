لاعب بايرن ميونخ يتلقى تهديدات بالقتل .. “سوف أقطع رأسك”

وصلت إلى لاعب بايرن ميونخ ليون غوريتسكا ، تهديدات بالقتل، من خلال رسائل عبر بريده الإلكتروني.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نشر غوريتسكا مجموعة من الرسائل لشخص يُدعى “Ben W”.

وتحتوي الرسائل على “إهانات عنصرية وبعض السباب، وتهديد بالقتل أيضاً”، وجاء فيها: “سوف أقطع رأسك”.

وعلق نجم بايرن ميونخ قائلاً: “في أيام الأحد، أحب دائماً الاطلاع على رسائل المعجبين، والتي بقيت طوال الأسبوع دون قراءة”.

وعرض غوريتسكا رسالة الشخص، الذي هدده بالقتل وقال: “ما هو الجواب المفترض أن أقوله؟”.

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وكان اللاعب انضم إلى صفوف البافاري، الموسم الفائت قادماً من شالكه، وخاض مع ناديه 34 مباراة منذ ذلك الوقت، مسجلا 8 أهداف.

مراسلون – رياضة