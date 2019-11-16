لإخراج الجن وجلب الحبيب.. مشعوذ في دمشق يبتز النساء جنسياً و”لولو” تساعده

ألقى فرع الأمن الجنائي في دمشق على مشعوذ ومساعدته ، بتهمة استغلال النساء بالجنس والمال بدعوى إخراج الجن منهن .

وأورد موقع “صاحبة الجلالة” ، تفاصيل الحادثة التي أفضت بالقبض على الرجل المشعوذ ومساعدته بعد نصب الكمين اللازم لهما .

مشعوذ في دمشق يبتز النساء

وجاء في المعلومات الواردة ، أنه ألقي القبض عليه بناء على شكوى ضد شخص ينتحل صفة رجل يحتال على النساء ويطلب منهن ممارسة الجنس لإخراج الجن من أجسادهن ، بمساعدة امرأة تلقب بـ “لولو”.

ومهمة الامرأة المساعدة للمشعوذ ، كانت في استدراج النساء ليعمل على اقناعهن عن طريق الشعوذة والسحر ، بأنه يزيل الرصد ويخرج الشيطان الموجود داخلهن كما يزعم .

المشعوذ الذي اعترف بفعلته ، تبين أن أنه يعمل في مجال البلاط ، وبسبب حاجته للمال لجأ إلى العمل في مجال السحر والشعوذة وكتابة الحجب واستغلال النساء اللواتي يرغبن بجلب الحبيب ، بدعوى انه متمرس بهذه القضايا.

وتم إلقاء القبض عليه في مكان تواجده ضمن منطقة الزاهرة الجديدة ، وعلى مساعدته “لولو” التي تقيم في منطقة جرمانا والتي تجلب له النساء بعد أن تمتدحه أمامهن وتمتدح قدرته على فك السحر وجلب الحظ وشفاء المريض ، وإخراج الجن مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 50 و100 الف ليرة يأخذها على دفعات.

كما تقوم ” لولو ” بإعطاء النساء رقم المشعوذ التي يواعدهن إما في منزلهن ، أو يطلب منهن الحضور لمنزله وبعد أن تأتي الفتاة لمنزله يعلمها أنها مسحورة أو هناك عمل لها.

ويبدأ المشعوذ باستغلال الفتاة جسدياً ومادياً على أن تعود بعد أسبوع ليخبرها أن وضعها صعب ويجب إخراج الجن من جسدها ، وذلك عن طريق ممارسته للجنس معها إما في منزله أو في منزلها بعد ان يطلب منها إخلاء المنزل.

واعترف المشعوذ أنه أيضاً كان يمارس الجنس مع الفتيات البكر خلافاً للطبيعة بحجة قتل الجن وإخراجه منهن .

يذكر أنه الأسبوع الماضي، ألقى قسم شرطة المرجة في دمشق القبض على رجل “ساحر” يمتهن السحر والشعوذة للنصب وابتزاز النساء ويسرق مصاغهن الذهبي لممارسة الجنس معهن وتصويرهن.