كريم الزنجبيل يغني البشرة ويساعد على التنحيف .. طريقة التحضير

يستخدم الزنجبيل في مجالات مختلفة تخدم الإنسان مثل الجمال لذلك يمكن استعماله لصنع كريم للبشرة تارة وللتنحيف تارة أخرى.

ويعتبر الزنجبيل من أكثر أنواع الخضار استخداماً وانتشاراً بين الناس، فهو متوفر بشكل دائم إن كان طازجاً أو مجففاً، كما أنه يعد مادة طبيعية مفيدة للجسم ولصحته، ويدخل في تحضير العديد من أنواع الأطعمة.

طريقة عمل كريم الزنجبيل

هذا الكريم هو أحد أنواع الكريمات الطبيعية التي تستخدم في أكثر من مجال يخدم الصحة والجمال، فهناك أكثر من طريقة مختلفة لعمله، وهي كالتالي:

طريقة عمل الكريم للتنحيف

يمكن تحضير الكريم الخاص بحل مشكلة الوزن الزائد من خلال توفير المكونات والمقادير التالية:

أربعة ملاعق كبيرة من الزنجبيل المطحون ناعم.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزنجبيل.

ملعقة ونصف من الهيل المطحون ناعم.

معلقة ونصف من زيت الزيتون.

ملعقة ونصف من زيت القرنفل.

طريقة التحضير:

يتم إحضار وعاء بلاستيكي ونفرغ كل المكونات والمقادير السابقة في الوعاء.

تحريك المكونات جيداً حتى تتحول إلى خليط لزج بعض الشيء وهو كريم الزنجبيل.

وطريقة الاستعمال للتخفيف من دهون الجسم :

يتم دهن الخليط (الكريم) على منطقة الجسم المراد التخلص من الدهون الزائدة منها.

– تدلك المنطقة بالكريم المدهون عليها جيداً بحركات دائرية.

– تلف المنطقة المدهونة بالخليط بالنايلون الشفاف.

– يترك الكريم على المنطقة لمدة لا تتجاوز الست ساعات.

– يتم الاستحمام بعد ذلك.

– يتم تكرار هذه العملية يومياً إلى أن يُلاحظ الفرق.

طريقة عمل كريم الزنجبيل للبشرة

يمكن عمل هذا الكريم في المنزل باستخدام مكونات طبيعية لا تضر بالبشرة ولا تسبب أي مضاعفات كتلك التي تسببها المستحضرات التي تُباع في الصيدليات.

مقادير المكونات التي سيتم تحضير الكريم منها هي :

ثلاثة ملاعق صغيرة من زيت الزنجبيل المتوفر لدى العطّار.

ملعقتين صغيرتين من زيت السمسم.

خمس ملاعق كبيرة من زبدة الكاكاو.

طريقة تحضير الكريم الخاص بالبشرة ستكون كما يلي :

يتم إذابة زبدة الكاكاو في وعاء عميق، وذلك عن طريق التحريك المستمر لها باستخدام الخفاقة.

تتم إضافة كل من زيت السمسم والزنجبيل على الزبدة المذابة.

تُحرك المكونات جيداً حتى تتجانس.

طريقة الاستعمال على البشرة:

– يجب استعمال هذا الكريم قبل الخلود إلى النوم.

– يتم غسل الوجه جيداً بالماء البارد، ويجفف بلطف.

– يدهن القليل من الكريم على البشرة.

– يترك على الفترة طيلة فترة الليل.

– يتم غسل الوجه بالماء البارد في الصباح الباكر.