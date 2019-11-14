قطر تقترب من شراء نادي جديد

كشفت صحيفة “ديلي ميل” عن تقديم قطر عرضاً بقيمة 560 مليون يورو لشراء نادي نابولي، بعد تراجع الاهتمام بالنادي من قبل مالكه أوريليو دي لاورينتيس.

وتمتلك قطر نادي باريس سان جيرمان، المملوك عبر الصندوق القطر السيادي الاستثماري.

ولا يعيش نابولي أفضل أيامه، حيث خسر في آخر خمس مباريات في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقال المحامي السابق لدييغو أرماندو مارادونا أسطورة نابولي: “الشعور بأن دي أوريليو (دي لاورينتيس) فقد رغبته بالاستثمار في نابولي”.

وأضاف “إنه يقرر هل الأمر أفضل بالنسبة لنابولي أو باري، مارادونا قرر أن يكون رمزًا لنابولي، كان يمكن لدي لاورينتيس أن يكون كذلك”.

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وعن موقف لاعبي نابولي من ذلك، قال المحامي: “اللاعبون في رأيي فقدوا تركيزهم الذي كان عاليًا، على دي لاورينتيس أن يبحث عن الجودة مجدداً”.

مراسلون – رياضة