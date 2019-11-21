في الهند ... افتتاح أول حانة لاستنشاق الأوكسجين النقي

افتتحت في العاصمة الهندية نيودلهي أول حانة لـ ” الأوكسجين ” تستهدف الأفراد الذين يعيشون في أكثر مدن العالم تلوثاً.

وتقوم حانة “أوكسي بيور” بتثبيت أنبوب تنفس على أنف العميل، حيث يمر الأوكسجين عبر الزيوت العطرية ثم إلى الرئة، وتقع داخل مركز تجاري حديث جنوب المدينة.

و يصل سعر جلسة الأوكسجين ، المضاف إليه مجموعة من النكهات منها الليمون واللافندر والكرز والأوكالبتوس، إلى نحو 300 روبية (3 جنيهات إسترلينية).

فيما أفاد أيافير كومار، 26 عامًا، الذي افتتح الحانة، بأنه يستقبل يومياً مايقارب 30 إلى 40 شخص، كما يبيع الأوكسجين المعبأ في زجاجات لمزيد من الأشخاص حتى يتمكنوا من الحصول على الهواء النقي أينما تواجدو في المدينة.

وكانت السلطات الهندية أعلنت حالة الطوارئ الشهر الماضي بعد وصول نسبة التلوث في الهواء إلى مستويات خطرة للغاية.

كما أجبر ارتفاع نسبة التلوث في المدينة، مدارس العاصمة الهندية على إغلاق أبوابها مرتين هذا الشهر وسط مخاوف من تأثير التلوث على صحة الأطفال.

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