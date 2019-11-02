فوائد الكولاجين للجسم والبشرة ومصادر الحصول عليه

يعرف الكولاجين بأنه المصدر الأساسي لتواجد عنصر البروتين في أنسجة الجسم المختلفة، إضافة تواجده في العضلات و الأربطة و الأسنان و الأظافر، التي تعرف بالأنسجة الضامة في الجسم.

كما أن تواجد الكولاجيـن في الجسم يمنع جميع الأعضاء الحيوية بما فيها الشعر، بالقوة.

ما هو دور الكولاجين في الجسم ؟

يشكل الكولجين نسبة 30% من البروتين التي يحتاجه الجسم، و يكون نسبة ثلاثة أرباع التركيب العضوي للجلد.

كما أن الكولاجين يتميز بمجوعة كبيرة من الخصائص و الميزات البنيوية، المعنية في ترميم و نمو أغلب الأنسجة الحيوية في الجسم.

ما هي وظيفة الكولاجين في الجسم؟

هناك العديد من الوظائف الحيوية التي يقوم بها الكولاجين من أجل الحفاظ على صحة و دقة عمل بعض الأعضاء الحيوية في الجسم، ومنها ما يلي:

يساعد الكـولاجين العظام و الأظافر و الشعر القوة و يعمل على حمايتهم من الضعف أو التقصير في أداء الوظائف الحيوية.

يعمل الكـولاجين على تحسين الوضع الصحي للقلب في حال تعرضه إلى أي مرض من الأمراض المتعارف عليها.

لذلك يقوم بعض الأطباء بوصف مكملات الكولاجين لمرضى القلب من أجل تعزيز صحة القلب.

يقوم الكـولاجين بتجديد خلايا الجلد في جميع المراحل العمرية، إلا أن يبدأ الشخص في التقدم بالعمر، يصبح انتاج الكـولاجين في تناقص، و هذا ما يفسر ظهور التجاعيد و ترهل بعض مناطق الجلد لدى الكبار في العمر.

يساهم الكولاجين في المحافظة على صحة و قوة الأسنان و اللثة من خلال دعمهما بكمية وافرة من البروتين من خلال التكوين الداخلي لكل منهما.

يساعد الجسم على التئام الجروح بشكل أسرع بشكل طبيعي، و هذا ما يفسر التفاوت الزمني بين شخص و أخر عند التئام الجراح.

يعمل الكـولاجين على تقوية الجهاز المناعي للجسم بشكل طبيعي.

مصادر طبيعية للحصول على الكولاجين :

يمكن ادخال مادة الكـولاجين إلى الجسم بشكل طبيعي و صحي، من خلال تناول بعض الأطعمة التي تحتوي عليها، و هذا ما سنقدمه لك فيما يلي :

الفواكه الحمضية:

أثبتت بعض الدراسات التي أجراها مجموعة كبيرة من الخبراء، أن الفواكه الحمضية تعد أحد المصادر الهامة لمادة الكولاجين، التي يمكن ادخالها إلى الجسم بشكل طبيعي، لأن الفيتامين C، يساعد الجسم على انتاج مادة الكولاجين.

الثوم:

يحتوي الثوم على حمض الليبويك، الذي يعد كونه العنصر الرئيسي لتكوين مادة الكولاجين في الجسم بشكل طبيعي.

المأكولات البحرية:

تحتوي المأكولات البحرية على مجموعة كبيرة من الأحماض الدهنية التي تحتوي بدورها على مادة الكولاجين الطبيعية التي يحتاجها الجسم، للمحافظة على معظم الأدوار الحيوية للأعضاء الجسم.