فابريغاس يتكلم باللغة العربية مع زوجته دانيلا سمعان .. فيديو

نشرت الفنانة اللبنانية دانيلا سمعان زوجة النجم الإسباني سيسك فابريغاس ، المحترف في صفوف موناكو الفرنسي، فيديو خاص لها مع زوجها.

وكانت دانيلا تحاول تعليم فابريغاس، بعض الكلمات باللغة العربية، بحضور أحد أطفالهما.

وحاولت دانيلا عبر الفيديو، أن ينطق فابريغاس بعض الكلمات باللغة العربية وباللهجة اللبنانية.

ورد نجم تشيلسي السابق على زوجته، بترديد هذه الكلمات ومنها “شوفي، شوفي بتمك”.

وعلقت سمعان على الفيديو الذي نشرته على حسابها، بموقع “انستغرام”، بالقول: “دائما نتعلم لغة جديدة (العربية) (اللبنانية).

وكان مدرب موناكو أكد أن فابريغاس، يعاني من تقلص في عضلة الفخذ.

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وقال “لا أعلم مدى جاهزية اللاعب لمواجهة سانت إيتيان يوم الأحد المقبل في الدوري”.

مراسلون -رياضة