عشبة الأذريون .. علاج لعدة أمراض تبدأ بحب الشباب وتنتهي بالسرطان

تعتبر عشبة الأذريون من الأعشاب التي يستخدمها الناس في جميع أنحاء العالم في مجالات عدة إما جمالية أو علاجية أو غيرها من المجالات.

ينتشر هذا النبات على أطراف الطرق وفي البساتين، ويتم زراعته أيضا في المناطق ذات المناخ المعتدل في العالم.

خصائص عشبة الأذريون :

– تعتبر أزهار الأذريون هي الجزء المستخدم من العشبة.

– تمتاز أزهاره باللون البرتقالي وقد تكون صفراء أو حمراء في بعض الأحيان، وبأنها ذات شكل جميل.

– بالرغم من جمال شكل ورقة الأذريون إلا أنها ذات رائحة كريهة قوية.

– تمتز بطول ساقها والذي يبلغ مقداره أربعين إلى ستين سنتيميتر.

أبرز المحتويات الكيميائية لـ عشبة الأذريون :

الزيوت الطيارة.

المواد الهلامية.

الفينولات.

الستيرولات.

مواد راتنجية.

مواد تربينية.

جلوكوزيدات أ، ب، ج، د، ه ، ز .

فوائد واستخدامات عشبة الأذريون :

– كانت تستخدم قديما كأدوية عشبية.

– تستخدم كمقبلات للطعام، ويتم استخدامها في تحضير الأطباق المختلفة.

– تحتوي على مواد مضادة للسرطانات لذلك فهو يستخدم لعلاج الأنواع المختلفة من السرطانات، من أبرزها :

سرطان الرئة، سرطان البنكرياس، سرطان الجلد، سرطان الدم وسرطان عنق الرحم، سرطان الثدي، سرطان البروستات، و سرطان القولون.

– تستخدم لعلاج اللسعات واللدغات التي قد يتعرض لها الإنسان.

– تستخدم لوقف النزيف كونه يحتوي على مواد مضادة للالتهابات تعمل على تضييق الأوعية الدموية لعلاج النزيف الذي قد يتعرض له الإنسان.

– تستخدم لعلاج الالتهابات التي قد تصيب الأذن والعين، وتعمل أيضا على تقليل احمرار العيون.

– تعمل على تنشيط جهاز المناعة عند الإنسان.

– تؤخر ظهور علامات الشيخوخة وبالتالي يمنع الشيخوخة المبكرة.

– تستخدم لعلاج حب الشباب حيث انها تحتوي على مواد مضادة للجراثيم.

– تستخدم في علاج مشاكل الشعر المختلفة وتنشيط فروة الرأس، ويعمل على تقليل تساقط الشعر.

– يستخدم لعلاج التهابات اللثة، ويمكن استخدامه كغسول للفم.

– تعمل على تخفيض درجة حرارة الجسم عند الإصابة بالحمى.

– تستخدم لعلاج مشاكل اضطرابات وعدم انتظام الدورة الشهرية.

– لعلاج القرحة واضطرابات المعدة عند الانسان.

– تستخدم لعلاج التهابات المثانة والبواسير والتهابات الجهاز التناسلي.

– لعلاج التهابات العظام و المفاصل خاصة التهاب المفاصل الروماتيدي.

مخاطر استخدام عشبة الأذريون:

يمكن أن يؤدي إلى حدوث حساسية عند بعض الأشخاص.

ينصح بعدم استخدام عشبة الأذريون من قبل النساء المرضعات أو الحوامل.