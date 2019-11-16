صورة غريبة… هل تستطيع إيجاد الفهد ؟

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صورة غريبة... هل تستطيع إيجاد الفهد ؟

التقط مصور هندي صورة تبدو في غاية البساطة للوهلة الأولى، قبل أن تمعن النظر فيها وتجد الفهد المتخفي.

وانتشرت هذه الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ويظهر فيها شجرة ورمال ومنحدر صغير.

و قام المصور الهندي بنشرها على حسابه عبر “تويتر” وطلب من المستخدمين إيجاد الحيوان المفترس ، ليثبت أن الفهود تتمتع بتقنية التخفي بشكل جيد.

وواجه مشاهدو الصورة صعوبة كبيرة في إيجاد الفهد ، بينما الأغلبية لم يعثروا عليه وطلبوا منه الإجابة الصحيحة وإظهار مكان الفهد .

فيما نشرت صحيفة “ذا صن” الإجابة عن الصورة وأظهرت مكان تواجد الفهد .

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