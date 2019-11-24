اليسا برفقة شقيقتها تجدد الولاء للحِراك الشعبي في لبنان بـ ” عم ثور “

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اليسا

شاركت الفنانة اليسا المتابعين عبر إحدى صفحاتها الرسمية صورة جديدة تجمعها بشقيقتها نورما ، وهي المرة الأولى التي تظهر معها عبر وسائل التواصل الاجتماعي .

وعلقت النجمة اللبنانية على المنشور الذي جمعهنَّ ، قائلة : مع أختي نورما … أحبك يا فتاة ” ، وانطلقت عليه مجموعة من التعليقات الإيجابية التي تحدثت عن جمال الشقيقتين وأناقتهما .

وكانت اليسا قد جددت يوم أمس دعمها للحرِاك الشعبي في لبنان ، وطرحت أغنية وطنية بعنوان ” عم ثور ” عبر قناتها الرسمية على تطبيق الـ يوتيوب .

وكشفت على أن الأغنية عبارة عن مزيج بين الوطنية والحب ، اختلط بها حب الملحن المصري محمد رحيم مع وطنية توزيع هادي شرارة وكلمات سهام الشعشاع ، الذين تعاونوا معها في العمل الفني دون مقابل مادي .

يذكر أن اليسا من أوائل الفنانين الداعمين للمظاهرات الشعبية التي تُطالب باستقالة الحكومة السياسية الحاكمة في لبنان ، وشاركت في التظاهر الذي أقيم في ساحة الشهداء الواقعة في قلب مدينة بيروت .

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