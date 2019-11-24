اليسا برفقة شقيقتها تجدد الولاء للحِراك الشعبي في لبنان بـ ” عم ثور “

شاركت الفنانة اليسا المتابعين عبر إحدى صفحاتها الرسمية صورة جديدة تجمعها بشقيقتها نورما ، وهي المرة الأولى التي تظهر معها عبر وسائل التواصل الاجتماعي .

وعلقت النجمة اللبنانية على المنشور الذي جمعهنَّ ، قائلة : مع أختي نورما … أحبك يا فتاة ” ، وانطلقت عليه مجموعة من التعليقات الإيجابية التي تحدثت عن جمال الشقيقتين وأناقتهما .

وكانت اليسا قد جددت يوم أمس دعمها للحرِاك الشعبي في لبنان ، وطرحت أغنية وطنية بعنوان ” عم ثور ” عبر قناتها الرسمية على تطبيق الـ يوتيوب .

وكشفت على أن الأغنية عبارة عن مزيج بين الوطنية والحب ، اختلط بها حب الملحن المصري محمد رحيم مع وطنية توزيع هادي شرارة وكلمات سهام الشعشاع ، الذين تعاونوا معها في العمل الفني دون مقابل مادي .

بدي إشكر الفنانين اللي قدمو معي هالعمل من دون تردد ومن دون مقابل تا يكونو حد لبنان بهالصرخة. سهام الشعشاع وكلامها الوطني، محمد رحيم وحبو للبنان، وتوزيع نيمان، وهادي شرارة واندفاعو ووطنيتو دايما، وفرحانة إنو أول تعاون معو كان باسم لبنان@SihamChacha @MohamedRahim @HadiiSharara — Elissa (@elissakh) November 22, 2019

يذكر أن اليسا من أوائل الفنانين الداعمين للمظاهرات الشعبية التي تُطالب باستقالة الحكومة السياسية الحاكمة في لبنان ، وشاركت في التظاهر الذي أقيم في ساحة الشهداء الواقعة في قلب مدينة بيروت .