شاهد: هدف ورد السلامة يقود منتخب سوريا للفوز على الفلبين

تغلب منتخب سوريا لكرة القدم على الفلبين بهدف نظيف، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وجاء هدف سوريا الوحيد عن طريق ورد السلامة في الدقيقة الـ 23 من عمر المباراة.

وقدم “نسور قاسيون” شوط أول بأداء عالٍ وسنحت لهم أكثر من فرصة لتعزيز تقدمهم، أمام المنتخب الفليبيني.

في حين تراجع أداء سوريا في الشوط الثاني، بينما ارتفع مستوى الفليبين وكادت أن تحرز هدف التعادل من أكثر من فرصة.

وبهذه النتيجة عزز منتخبنا صدارته للمجموعة الأولى، بوصوله إلى 15 نقطة، في المقابل تجمد رصيد الفلبين عند 7 نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن الصين الوصيفة.

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ووصل المنتخب السوري إلى الفوز الخامس على التوالي في التصفيات الآسيوية.

مراسلون – رياضة

نهاية الشوط الأول .. ورد السلامة يضع المنتخب السوري في المقدمة بعد تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 22 .. شاهد المباراة على دبي الرياضية عبر الرابط التالي: https://t.co/NQMuszCm71 pic.twitter.com/fmVCLcKiIT — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) November 19, 2019