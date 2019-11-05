شاهد: لاعب يركل تقنية الفيديو ضمن الدوري الفرنسي

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لـ لاعب موناكو روبين أغويلار، وهو يقوم بتصرف غريب بعد طرده، خلال مباراة فريقه وسانت إيتيان ضمن الدوري الفرنسي.

وخلال خروجه من الملعب، وصل أغويلار إلى الممر المؤدي إلى غرفة خلع الملابس، ليقوم بركل تقنية الفيديو ” Var”.

وتلقى لاعب موناكو البطاقة الحمراء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وظهر أغويلار وهو غاضب جداً، ليقوم بهذا التصرف، ومن المتوقع أن ينال بهذا التصرف الذي اعتُبر غير أخلاقي.

وانتهت المباراة بفوز سانت إيتيان بهدف دون رد، على موناكو ضمن الجولة الـ12 من الدوري الفرنسي.

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ووصل سانت إيتيان إلى النقطة 19 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد موناكو عند 12 نقطة بالمركز 15.

مراسلون – رياضة

AS Monaco right-back Ruben Aguilar filmed kicking the VAR monitor after being sent off in last night’s match vs St Étienne. pic.twitter.com/84u2Z37z4t — Get French Football News (@GFFN) November 4, 2019