شاهد: ريال مدريد يسحق غالطة سراي بسداسية نظيفة .. هاتريك لـ رودريغو

سحق ريال مدريد ضيفه غالطة سراي التركي بسداسية نظيفة، ضمن منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا، على ملعب “سانتياغو برنابيو”.

وافتتح النادي الملكي التسجيل عبر نجمه الشاب رودريغيو في الدقيقة الرابعة، بعد كرة عرضية من مارسيلو، وراغ المدافع وسدد الكرة بالشباك.

وبعد دقيقتين عاد البرازيلي وأحرز الهدف الثاني له ولفريقه عبر كرة رأسية، إثر تمريرة أيضاً من مارسيلو.

وحصل ريال مدريدْ على ركلة جزاء في الدقيقة الـ14، نفذها سيرجيو راموس بنجاح مسجلاً الهدف الثالث للملكي.

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وفي الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، أحرز الفرنسي كريم بنزيما الهدف الرابع لريال مدريد.

وعاد بنزيما وأحرز الهدف الخامس في الدقيقة الـ81 من عمر المباراة، بعد كرة عرضية من زميله كارفاخال.

واختتم السداسية رودريغو في الدقيقة 92، بعد تمريرة من بنزيما، حولها إلى هدف في شباك الحارس موسليرا.

مراسلون – رياضة