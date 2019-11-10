شاهد: ديبالا يهدي الفوز لـ يوفنتوس على ميلان بـ هدف .. وكريستيانو رونالدو غاضب

خطف يوفنتوس الفوز من ضيفه ميلان بهدف نظيف، على ملعب “أليانز ستاديوم”، ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي.

وجاء هدف الفوز لليوفي عن طريق الأرجنتيني باولو ديبالا، في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

وأهدر لاعب ميلان بيونتيك العديد من الفرص، حارماً فريقه من تسجيل هدف التعادل.

وبهذا الفوز صعدت “السيدة العجوز” إلى صدارة الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، متقدماً بنقطة واحدة عن إنتر ميلان.

في المقابل تجمد رصيد 13 نقطة، بالمركز الرابع عشر على سلم ترتيب “الكالتشيو”.

وشهدت المباراة خروج رونالدو من الملعب المباراة، ودخل بدلا منه باولو ديبالا، ليغادر خارج الملعب دون الجلوس على مقاعد البدلاء.

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وبدا الدون غاضب جداً بعد التبديل، لكن شبكة “سكاي” نشرت فيديو يظهر البرتغالي وهو يطلب التغيير بسبب الإصابة.

مراسلون – رياضة