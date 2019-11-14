سوريا .. وزارة الاعلام تتجه لترخيص بعض صفحات التواصل الاجتماعي

أكد وزير الاعلام السوري عماد سارة أنه في استراتيجية الوزارة الجديدة هناك توجه ترخيص صفحات التواصل الاجتماعي المهنية.

وجاء تصريح الوزير سارة خلال حضوره في لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس الشعب ، حيث أعلن أيضاً عن إطلاق مجموعة من البرامج الخدمية، وفق ما نقلت صحيفة “الوطن”.

وأوضح أن خطة الوزارة في المدى القريب تتضمن يتم تحويل الاعلام إلى إعلام وطن ومواطن وليس حكومياً بل إعلام دولة بكل ما تعني الكلمة من معنى، وتحويل الإعلام إلى منتج تفاعلي، من خلال إعادة بناء الثقة بين المواطن والإعلام.

وذكر وزير الاعلام أنه في المستقبل سيتم العمل على تغطية قضايا الفساد الكبيرة مؤكداً أنه تم وضع الخطوة الأولى لذلك وحالياً تتم تغطية قضايا الفساد الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي ، أكد الوزير سارة أنه تم التنبه للميزات الإيجابية لوسائل التواصل الاجتماعي وبدء التعامل معها عبر تخصيص صفحات للقنوات والصحف الرسمية لذلك يجب الاهتمام بهذا الموضوع.

كما كشف أنه سوف يتم ترخيص الصفحات المهنية، مضيفاً أنه تفعيل المكاتب الصحفية في الوزارات وهناك فكرة لتكون المرجعية هي وزارة الاعلام .

أما عن البطاقة الصحفية ، فشدد سارة على أنها لا تمنح إلا وفق شروط معينة وللعاملين في الإعلام حصراً.