سوريا والفلبين … موعد المباراة والقنوات الناقلة .. التفاصيل الكاملة

تجري مباراة سوريا والفلبين يوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني / نوفمبر في الإمارات، ضمن مباريات المجموعة الأولى للتصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

تقديم مباراة سوريا والفلبين

فاز المنتخب السوري فاز قبل أيام، على نظيره الصيني بهدفين لهدف، محققاً الانتصار الرابع توالياً.

ويحتل “نسور قاسيون” صدارة المجموعة الأولى بـ12 نقطة، وتأتي الصين ثانياً بـ7 نقاط، ثم تأتي الفلبيني 7 نقاط أيضاً في المركز الثالث.

وكان المنتخب الفلبيني تغلب على مضيفه جزر المالديف، بهدفين مقابل هدف.

وانتهت مباراة الذهاب بين سوريا والفلبين ، بفوز “نسور قاسيون” بنتيجة خمسة أهداف لهدفين.

وتقام المباراة الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة بتوقيت سوريا، الخامسة بتوقيت السعودية وتنقل عبر قناة “سوريا دراما”.

اقرأ أيضاً: منتخب سوريا يطيح بـ مدرب الصين مارتشيلو ليبي

ويقود المباراة طاقم تحكيم هندي بقيادة روان أرمجشان، يساعده كيندي سابام- ساسيدرهان اران- برانجال بانرجي.

مراسلون -رياضة