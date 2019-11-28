سوريا .. تسعير المواد الأساسية وفق سعر صرف الدولار الرائج

خلص اجتماع عقدته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يوم أمس ، إلى إمكانية تسعير المواد الأساسية وفق سعر الصرف في سوريا .

ووفق ما نشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك ، تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي ضم أعضاء غرف التجارة السورية ومستوردي ومنتجي المواد الغذائية وأصحاب الفعاليات الاقتصادية، على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مهمتها إصدار صك تسعيري بالمواد الغذائية التي تدرس من قبل اللجنة.

وعن المواد المعنية، أوضحت الوزارة أنها ستشمل المواد الغذائية الأساسية المستوردة التي تهم المواطنين، وستضم اللجنة ممثلين عن اتحاد غرف التجارة والصناعة في سورية ووزارة الاقتصاد ومصرف سوريا المركزي والجمارك وخبراء بالأسعار حسب نوعية كل سلعة.

كما اتفق المجتمعون على أن تقوم هذه اللجنة بإصدار نشرة أسعار كل 15 يوماً تتضمن أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل: السكر و الزيت و السمنة و الرز و الشاي و البقوليات ، وفق أسعار الصرف الرائجة والتكاليف الحقيقة للسلعة .

وسيعلن عن هذه الأسعار بحسب ما تم الاتفاق، عبر وسائل الاعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة والمواقع الالكترونية .

إلى ذلك، لفتت الوزارة إلى أن الهدف من الاجتماع هو الاتفاق على سلسلة من الإجراءات والخطوات تضمن ضبط حركة البيع والشراء في الأسواق السورية ، بغية الاستمرار بتوفير السلع والمواد الغذائية الأساسية بأسعارها ونوعية جيدة ، بعد ما شهدته الأسواق من فلتان وارتفاع في الأسعار في جميع المحافظات في الأيام الأخيرة.

يذكر أنه في شهر أيلول الماضي، حدد مصرف سوريا المركزي قائمة المواد الأولوية في الاستيراد لتركز على بعض المواد الغذائية الرئيسية وهي: السكر والرز والزيوت والسمن والشاي والسردين والتونة وحليب الأطفال الرضع والمتة، وبعض مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني والأدوية.