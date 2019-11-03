سمير غانم مع عارضة أزياء برازيلية شهيرة ( صور )

تصدر الفنان الكوميدي سمير غانم غلاف عدد شهر نوفمبر / تشرين الثاني من مجلة ( فوغ ) بنسختها العربية ، وبدت إلى جانبه عارضة الأزياء البرازيلية الشهيرة أدريانا ليما وحمل العدد شعار ” السعادة ” .
وعلقت المجلة عبر إحدى صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ، مؤكدة أن غانم وليما شكلا ثنائية ديناميكية غير متوقعة للغلاف .
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Adriana Lima and comedy legend Samir Ghanem form the unexpected dynamic duo of our happy issue, where fashion is light, fun, and at times surreal. The November edition of Vogue Arabia is an ode to color, positivity, and iconic characters that make us smile. On stands soon. Cover 2 of 3. #أدريانا_ليما وأسطورة الكوميديا #سمير_غانم يشكلان ثنائياً ديناميكياً غير متوقع لغلاف عدد السعادة من ڤوغ العربية. عدد شهر نوفمبر من ڤوغ العربية يزخر بالألوان، والطاقة الإيجابية، والشخصيات الأيقونية التي رسمت البسمة على شفاهنا. صدر العدد الآن. الغلاف الثاني من ثلاثة أغلفة #VogueArabia #TheHappyIssue #AdrianaLima #SamirGhanem Editor in Chief: Manuel Arnaut (@mrarnaut) Photographer: Elizaveta Porodina (@elizavetaporodina) Fashion Director: Katie Trotter (@katieellentrotter) Samir Ghamen's stylist: Yasmine Eissa (@yasmineeissa) Hair: Sadek L (@hairbysadek) Make up: Min Kim (@minkimmakeup) Production: SNAP14 (@snapfourteen) Set Designer: Mona Mekawwi (@monamekkawi) Special thanks to Four Seasons Cairo at The First Residence (@fscairofr) Shot on location at Big Bear Studio, Cairo
وأعربت ابنتا الفنان الكوميدي سمير غانم الفنانتان إيمي ودنيا عن دعمهما لوالدهما وفخرهما به ، وشاركا صورة الغلاف عبر صفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعي .
ونشروا صورة أخرى له من مجموعة الصور التي التقطت من أجل الغلاف ، ظهر خلالها لوحده في لقطة كوميدية طريفة تُلخص عفويته الكبيرة وزخمَّ طاقته .
يشار إلى أن الفنان سمير غانم تنافس خلال موسم الدراما المنصرم من خلال عمليين كوميديين وهما : ” بدل الحدوتة تلاتة ” ، و ” سوبر ميرو ” .