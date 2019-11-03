سمير غانم مع عارضة أزياء برازيلية شهيرة ( صور )

تصدر الفنان الكوميدي سمير غانم غلاف عدد شهر نوفمبر / تشرين الثاني من مجلة ( فوغ ) بنسختها العربية ، وبدت إلى جانبه عارضة الأزياء البرازيلية الشهيرة أدريانا ليما وحمل العدد شعار ” السعادة ” .

وعلقت المجلة عبر إحدى صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ، مؤكدة أن غانم وليما شكلا ثنائية ديناميكية غير متوقعة للغلاف .

وأعربت ابنتا الفنان الكوميدي سمير غانم الفنانتان إيمي ودنيا عن دعمهما لوالدهما وفخرهما به ، وشاركا صورة الغلاف عبر صفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعي .

ونشروا صورة أخرى له من مجموعة الصور التي التقطت من أجل الغلاف ، ظهر خلالها لوحده في لقطة كوميدية طريفة تُلخص عفويته الكبيرة وزخمَّ طاقته .

يشار إلى أن الفنان سمير غانم تنافس خلال موسم الدراما المنصرم من خلال عمليين كوميديين وهما : ” بدل الحدوتة تلاتة ” ، و ” سوبر ميرو ” .