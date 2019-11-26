زلاتان ابراهيموفيتش يكشف عن النادي الذي سيلعب فيه عبر صورة

انتشرت في الفترة الماضية الكثير من الأنباء، حول انتقال المهاجم السابق للوس أنجلوس غالاكسي زلاتان ابراهيموفيتش إلى العديد من الأندية.

وربط المهاجم السويدي نفسه بالانتقال إلى نادٍ مفاجئ، على الرغم من الحديث عن قرب انضمامه إلى ميلان.

ونشر إبرا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، صورة لقميص فريق هاماربي السويدي يحمل اسمه.

ورحل اللاعب رسمياً عن لوس أنجلوس غالاكسي، قبل موعد انتهاء عقده في شهر ديسمبر/ كانون أول المقبل.

ومع انتهاء الدوري السويدي قبل أيام، احتل هاماربي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 65 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن البطل.

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وكان إبرا ارتبط بالانتقال إلى أكثر من نادٍ إيطالي خلال الفترة الأخيرة، مثل ميلان وبولونيا ونابولي.

مراسلون – رياضة