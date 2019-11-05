ريف دمشق .. ورشة لتصنيع الذهب المزيف في جرمانا

ألقى الأمن الجنائي في ريف دمشق القبض على شخصين يقومان بترويج مصاغ الذهب المزيف لصالح عصابة تصنعه في ورشتها.

وذكرت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك تم القبض على المدعوين: ( ف.ع) و( م. ص ) واعترفا بقيامهما بترويج مصاغ ذهبي المزيف في ريف دمشق، وعملهما لصالح عصابة تزوير تمتهن تزييف و تزوير الذهب بكافة أشكاله بالاشتراك مع أشخاص متوارين أيضاً.

كما تمكن الأمن الجنائي ومن خلال المراقبة المستمرة وبكمين محكم، من إلقاء القبض على المزور المدعو ( ط . ر ).

واعترف ( ط ، ر ) بإقدامه على تصنيع و غش المصاغ الذهبي من خلال خلطه بمادة النحاس وذلك في ورشة عائدة له في محلة ( جرمانا ).

وأقر بإنتاجه لقطع ذهبية مزورة في ورشته مقابل تقاضيه مبلغ 1500 ليرة سورية عن كل غرام مزيف يقوم بإنتاجه.

واعترف أيضاً باستخدامه لدمغة مزورة منسوبة لجمعية الصاغة لتكون بضاعته المزورة مشابهة جداً للحقيقية.

كما كان يحضر فواتير مزورة بأوصاف الذهب الذي ينتجه ثم يقوم بتسليم بضاعته مع الفواتير المزورة للمروجين المقبوض عليهما ليقوما بترويجه بالأسواق.

وبعد تفتيش الورشة تمت مصادرة كل الأدوات والمعدات المستخدمة بالتزوير فيما يزال البحث جاري عن المتوارين البقية.