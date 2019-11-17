رئيس الاتحاد الرياضي السوري موفق جمعة يكشف حقيقة إقامة مباراة بين سوريا والبرازيل

كشفت وسائل إعلام عن التخطيط لإقامة مباراة بين أساطير منتخب سوريا لكرة القدم ونظيره البرازيلي خلال الفترة القادمة، في مباراة ودية.

وقال رئيس الاتحاد الرياضي العام في سوريا موفق جمعة: “هناك عرضاً من إحدى الشركات لإقامة مباراة بين أساطير المنتخب السوري والبرازيلي”.

وأضاف “الأمور حتى اللحظة مازالت قيد التداول، بانتظار القرار والمعطيات النهائية”.

أكمل جمعة “السوريون الموجودون في هذه الشركة هم من قدموا العرض، لكن الإجراءات لم تستكمل بعد”.

وكانت انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات لرئيس اللجنة المؤقتة لتسيير أمور اتحاد كرة القدم إبراهيم أبا زيد.

حيث قال: “خاطبنا الاتحاد البرازيلي قبل أيام بشأن إقامة مباراة بين أساطير كرة القدم البرازيلية أبطال كأس العالم 1994 “.

وأضاف “الاتحاد البرازيلي تجاوب مع مطلبنا وعلى الأثر تم تحديد يوم العاشر من كانون الأول القادم موعداً للمباراة”.

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وتابع “سيكون ملعب المدينة الرياضية في اللاذقية مسرحاً لها، وأصر اتحاد الكرة على المكان المذكور لقناعته بكسب النجاح الجماهيري للمباراة”.

مراسلون – رياضة