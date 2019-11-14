ديانا حداد توجه رسالة محبة إلى نوال الزغبي .. والأخيرة ترُد !

تمنت الفنانة ديانا حداد لمواطنتها النجمة نوال الزغبي كل التوفيق والنجاح في حفلها الغنائي الذي سيقام بتاريخ 29 تشرين الثاني ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية .

وكتبت حداد على الإعلان الترويجي لحفل الفنانة الذهبية ، قائلة : ” بالتوفيق يا حبيبتي … وإن شاء الله بتكون حفلة رائعة لأنك بتستاهلي النجاح ” .

وردت عليها النجمة نوال الزغبي ، وكتبت : ” أنت الحب كله يا ديانا … أحلى وأغلى أخت بالعالم ” .

انت الحب كله يا ديانا احلى واغلى اخت بالعالم🙏❤❤❤ https://t.co/HTSWizrVI8 — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) November 9, 2019

وأتت أمنيات ديانا حداد بعد أيامٍ قليلة من اتهامات الجمهور لها باستعراض صوتها خلال الحفل الذي جمعها بزملائها نجوى كرم وعاصي الحلاني وملحم زين حيث طغى صوتها على أصواتهم .

ما أثار ردود فعل مختلفة في أوساط المتابعين الذين انتقدوا تصرفها وتساءلوا عن الأسباب التي دفعتها للقيام به .