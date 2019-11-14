ديانا حداد توجه رسالة محبة إلى نوال الزغبي .. والأخيرة ترُد !

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نوال الزغبي

تمنت الفنانة ديانا حداد لمواطنتها النجمة نوال الزغبي كل التوفيق والنجاح في حفلها الغنائي الذي سيقام بتاريخ 29 تشرين الثاني ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية .

وكتبت حداد على الإعلان الترويجي لحفل الفنانة الذهبية  ، قائلة : ” بالتوفيق يا حبيبتي … وإن شاء الله بتكون حفلة رائعة لأنك بتستاهلي  النجاح ” .

وردت عليها النجمة نوال الزغبي ، وكتبت : ” أنت الحب كله يا ديانا … أحلى وأغلى أخت بالعالم ” .

وأتت أمنيات ديانا حداد بعد أيامٍ قليلة من اتهامات الجمهور لها باستعراض صوتها خلال الحفل الذي جمعها بزملائها نجوى كرم وعاصي الحلاني وملحم زين حيث طغى صوتها على أصواتهم .

ما أثار ردود فعل مختلفة في أوساط المتابعين الذين انتقدوا تصرفها وتساءلوا عن الأسباب التي دفعتها للقيام به .

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