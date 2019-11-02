دمشق : خطيبته الأخيرة كشفته.. رجل يبتز خطيباته بصورهن لممارسة الجنس

ألقى الأمن الجنائي في دمشق ، القبض على رجل يقوم بابتزاز الفتيات إن لم يمارسن الجنس معه ويأخذ مبالغ منهن، ومن بينهن فتيات قام بخطبتهن ووعدهن بالزواج.

وذكر موقع “صاحبة الجلالة” أن فتاة ادعت لدى فرع الأمن الجنائي في دمشق قسم الآداب على رجل يدعى “و س ” يقوم بابتزازها بصورها ويهددها بنشرهم على مواقع التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي ، علماً أنه سبق وخطبها ولكن لم يكمل أوراق الزواج.

وبينت الفتاة أن “خطيبها” هددها بإرسال صورها لأهلها بهدف استدراجها لمنزله لممارسة الجنس معها وحصوله منها على مبلغ 100 ألف ليرة سورية.

وروت الفتاة أنها تعرفت على الشخص ” و س ” من خلال فتاة في الجامعة تدعى “ن” كانت تزورها في منزلها وفي إحدى المرات كان ذلك الشخص متواجد وبدأت بينهما علاقة صداقة تطورت خلال فترة قصيرة لعلاقة حب.

وتكمل الفتاة، أن الشخص أخبرها برغبته بخطبتها وتقدم لأهلها لكنهم رفضوا بسبب فارق السن، إلا أنه أصرت على التواصل معه لحين موافقة أهلها على الخطبة إلا أنه لم يكمل معاملة الزواج واستمرا بعلاقتهما لمدة سنة بحكم المخطوبين وخلال ذلك قامت بإرسال صورها له ومحادثته عن طريق الفيديو.

وعلمت الفتاة بعد ذلك أن خطيبها من أرباب السوابق وأن صديقتها ” ن ” تقوم بإحضار الفتيات له وانه على علاقة بعدة فتيات.

وحاولت الفتاة إنهاء العلاقة فبدأ يبتزها بنشر صورها وإرسالها لأهلها في حال لم تمارس معه الجنس في منزله وطلب منها إحضار مبلغ 100 ألف ليرة واعترف لها بانه سرق كرت الذاكرة الخاص بها من جهازها الذي يحوي جميع، فقامت بالتقدم بشكوى ضده بهدف منعه من نشر صورها وافتضاح أمرها .

وبعد نصب كمين له، تم القبض عليه والتأكد من تورطه بجرائم سرقة ونصب وأنه منذ 3 سنوات بدأ العمل على استدراج الفتيات عن طريق وعدهن بالزواج بمشاركة المدعوة ” ن ” التي تقوم بإحضار الفتيات لمنزلها ليقوم بالتعرف عليهن بحجة الزواج، ثم يستدرج الفتاة لمنزله لممارسة الجنس معها وتصويرها وابتزازها فيما بعد إما ان تدفع له مبلغ مالي يتراوح بين 100 و150 ألف ليرة وممارسة الجنس معه أو أن يقوم بإرسال الفيديو لأهلها وينشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما اعترف خلال التحقيق معه، بأنه استدرج فتاة لمنزله ومارس الجنس معها خلافاً للطبيعة وصورها دون علمها وابتزها بمبلغ 150 ألف ليرة مقابل عدم افتضاح أمرها بالإضافة لابتزاز أخرى بعد ممارسة الجنس معها في منزلها خلال سفر زوجها بعد ان تعرف عليها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.