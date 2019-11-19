دمشق : القبض على عصابة نشالين تسرق بالمغافلة في العمارة

تمكن قسم شرطة العمارة في دمشق ، من القبض على عصابة نشالين تسرق بالمغافلة ومطلوبة بأجرام مختلفة أخرى .

وذكرت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك ، أنه بعد البحث والتحري تم القبض على المدعوين ( ب – خ ) و ( ع – ع ) و ( ا – د ) و ( م – ز ).

وبينت الصفحة أن الأشخاص الثلاثة أقدموا وبشكل مفصل بارتكاب أفعال جرمية حيث ضبط بحوزة الأول والثاني 490 حبوب مخدرة ( كبتاغون ) حبوب أخرى مخدرة وكمية من الحشيش المخدر وميزان الكتروني بقصد توزيعها .

وضبت الثاني المدعو ( ا – د ) بالجرم المشهود وهو يقوم بعملية نشل مستغلاً ازدحام المواطنين وعثر معه على مبلغ آخر وقدره / 168 / ألف ليرة سورية ، واعترف بأنه يقوم بعمليات نشل بشارع الثورة.

واعترف الثالث ( م – ز ) بارتكابه عدة حوادث سرقة بالمغافلة بمحلة العمارة ، وما زالت التحقيقات جارية معهم وسيتم تقديمهم للقضاء المختص أصولاً .

يذكر أنه في مطلع الأسبوع الحالي، ألقى قسم شرطة الحميدية في دمشق ، القبض على امرأة تقوم بنشل المواطنين خلال الازدحام بفترة الأعياد الدينية ، وتحديداً في سوقي الحميدية و البزورية .