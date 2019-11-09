دمشق .. القبض على سارق في سوق الحميدية بعد ساعة من ارتكابه جريمة

ألقى قسم شرطة الحميدية في دمشق ، على سارق متلبساً في سوق الحميدية خلال ساعات النهار بعد ساعة واحدة من ارتكابه جريمة طعن صاحب محل آخر .

وذكرة صفحة وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك أن قسم شرطة الحميدية في دمشق تمن من إلقاء القبض على شخص يقوم بسرقة محل في وضح النهار ، بعد ساعة واحدة فقط من ارتكابه جرمه الأول.

وعن الجرم الأول ، بينت الصفحة أن الشخص حاول طعن أحد أصحاب المحلات في سوق الحميدية أيضاً بأداة حادة بعد أن ضبطه يقوم بخلع درج مكتبه ويسرقه بالاشتراك مع زوجته المتوارية، وهدده بإخبار الشرطة .

ومن خلال المتابعة تم إلقاء القبض عليه بالجرم المشهود وهو يقوم بسرقة محل بطريقة الخلع و الكسر بالمغافلة .

وضبط بحوزته مبلغ مالي مسروق وقدره 210 آلاف ليرة سورية ، وبالتحقيق معه تبين أنه من أرباب السوابق بجرائم ( السرقة والمخدرات والسلب والنشل والاغتصاب ) ويوجد بحقه 31 سابقة،.

واعترف السارق بأن المبلغ الذي ضبط بحوزته سرقه من عدة محلات في سوق الحميدية ، ومحلة ( القنوات ) في دمشق مستغلاً انشغال أصحابهم بالبيع أو إحضار حاجياتهم .