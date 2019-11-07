دمشق .. القبض على ساحر يستغل النساء جنسياً بهدف فك السحر

تمكن قسم شرطة المرجة في دمشق من إلقاء القبض على رجل “ساحر” يمتهن السحر والشعوذة للنصب وابتزاز النساء لممارسة الجنس معهن.

وذكرت وزارة الداخلية بمنشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك ، أن سيدة تقدمت بشكوى إلى قسم شرطة المرجة ضد شخص احتال عليها وأوهمها بالسحر.

وبينت السيدة أن الشخص خدعها من ناحية إيهامها بامتلاكه قدرات ولديه معرفة بالأمور الروحانية والغيب ، وله القدرة على كشف السحر وفكه عنها .

ألقى قسم شرطة المرجة بدمشق القبض على شخص يمتهن ممارسة السحر والشعوذة، ويقوم بسرقة قاصديه وممارسة الجنس مع النساء منهن.

وجاء في الشكوى أن المشعوذ سرق من السيدة مبلغ مالي وقطع ذهبية ومارس معها الجنس عدة مرات بدعوى أنه يقوم بالكتابة على مناطق حساسة بالجسم وهذا يساعد بفك الرصد .

وبعد القبض عليه ، اعترف المشعوذ الذي يدعى ( م . ب )، بأنه كان يصطاد ضحاياه من ضمن الحدائق العامة ويجمع عنهم معلومات لاستغلالها ضدهم وإيهامهم بصدق كلامه وقدرته على فك السحر .

كما اعترف بأنه كان يطلب من ضحاياه مصاغ ذهبي ومبالغ مالية وبعد أن يوقع بهم يقوم بممارسة الجنس والتصوير والابتزاز.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الاجراء اللازم بحق المقبوض عليه “المشعوذ” وسيتم تقديمه للقضاء المختص.

يذكر أن الأمن الجنائي في دمشق ، ألقى الأسبوع الماضي القبض على رجل يقوم بابتزاز الفتيات إن لم يمارسن الجنس معه ويأخذ مبالغ منهن، ومن بينهن فتيات قام بخطبتهن ووعدهن بالزواج .