دراسة تكشف من يسهل عليه الإقلاع عن التدخين .. الرجال أم النساء ؟!

اكتشف باحثون بأن النساء يواجهن صعوبة في الإقلاع عن التدخين أكثر من الرجال.

وجاء في مؤتمر مؤتمر أمراض القلب والأوعية الدموية في كندا بأن التدخين يسبب السرطان واضطراب وظائف الدماغ، لذا يجب على المدخنين الإقلاع عنه.

و أفادت د. كيارا بوتشياريلي- ديوتشي ، مديرة الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، بأن التدخين عبارة عن إدمان مميت ، فالشخص المدخن طوال حياته تصل نسبة وفاته بسبب هذه العادة إلى 50%، وعموما يفقد المدخن في المتوسط 10 سنوات من عمره بسبب التدخين.

فيما أجرى باحثون كنديون مؤخرا ما يسمى بمؤشرات التنبؤ بالنجاح في الإقلاع عن التدخين ، وكان متوسط عمر المشاركين في هذا البرنامج 56 سنة، منهم 35% نساء.

و وفقاً للمرضى، كانوا يدخنون في المتوسط 18 سيجارة يوميا، على مدى 37 سنة.

وبعد مضي ستة أشهر على بداية البرنامج، أقلع 25% من المشتركين عن التدخين، و29% خفضوا عدد السجائر في اليوم إلى النصف، ومعظم هؤلاء كانوا من الرجال ونسبة ضئيلة فقط من النساء.

كما لاحظ الباحثون بأن أعراض القلق والاكتئاب ظهرت لدى 41% من النساء، في حين كانت 21% لدى الرجال، وهذا كما يبدو منعهن من الاقلاع عن التدخين.

فيما تلعب العوامل الاجتماعية والهرمونات دوراً أيضاً في هذه المسألة.

وأشار الباحثون إلى أن الإقلاع عن التدخين ممكن جدا لكن يجب الحصول على نصائح وتعليمات المختصين لتسهيل العملية.