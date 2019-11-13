خطاب بلهجة غاضبة من ريال مدريد إلى “الفيفا و الليغا واليويفا”.. ما القصة؟

أعلن ريال مدريد رفضه إقامة مباراة فياريال وأتلتيكو مدريد خارج إسبانيا، بعد اقتراح من رابطة الدوري الإسباني “الليغا”، بإقامتها في ميامي بالولايات المتحدة.

وأرسل النادي الملكي خطاباً إلى الاتحاد الإسباني والاتحاد الأوروبي “يويفا”، والاتحاد الدولي “فيفا”، يؤكد رفضه إقامة هذه المباراة خارج الأراضي الإسبانية.

وقال الريال بحسب صحيفة “آس”، إنه: “يعارض هذا القرار لأنه سيؤثر على النزاهة والمساواة في البطولة”.

وستعقد الخميس المقبل، جلسة حكم في المحكمة التجارية، للفصل في قضية إقامة هذه المباراة.

وأعرب رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز عن دهشته من رغبة “الليغا”، إقامة المباراة خارج إسبانيا بدلاً من محاولة الحفاظ على نزاهة البطولة.

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وأكد بيريز أن نقل هذه المباراة سيؤثر، على بقية الفرق في الدوري الإسباني.

مراسلون – رياضة