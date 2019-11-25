خريطة ريف إدلب : الجيش السوري يسيطر على إم الخلاخيل و المشيرفة

أكدت مصادر ميدانية في ريف إدلب لموقع مراسلون سيطرة وحدات الجيش السوري ، مساء اليوم الأحد ، على بلدة إم الخلاخيل وذلك بعد معارك عنيفة مع إرهابيي جبهة النصرة

مراسلون – ريف إدلب

وقالت المصادر لمراسلون أن وحدات الجيش السوري تقدمت صباح اليوم باتجاه بلدة المشيرفة بهدف إعادة تأمينها ، وخاضت معارك عنيفة مع الجماعات الإرهابية المنتشرة في المنطقة استطاعت من خلالها تأمين البلدة بشكل كامل

وأضافت المصادر أن وحدات الجيش تابعت تقدمها باتجاه بلدة إم الخلاخيل وذلك عقب استهداف خطوط إمدادها من المحور الشمالي الغربي ، لتشن عقبها القوات هجوما ً عنيفا ً على مواقع النصرة في البلدة ، أسفر عن سقوط عدة قتلى وجرحى في صفوف المسلحين وبسط السيطرة الكاملة على البلدة

ويواصل الطيران الحربي السوري والروسي تنفيذ غارات جوية على مواقع انتشار جبهة النصرة والحزب التركستاني في ريف إدلب الجنوبي ، مدمرا ً عدة نقاط إطلاق نار و مخازن أسلحة وذخيرة

يذكر أن الجيش السوري كان قد سيطر على مدينة خان شيخون مع كامل ريف حماة الشمالي ، إثر عملية عسكرية اتسمت بالدقة وتنفيذ خطط عسكرية جديدة اعتمدت على الهجوم الليلي

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المصدر : موقع مراسلون