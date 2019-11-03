خبر سيء لعشاق برشلونة .. الكشف عن مدة غياب لويس سواريز بعد الإصابة

شهدت مباراة برشلونة وليفانتي ضمن الدوري الإسباني، إصابة مهاجم النادي الكتالوني لويس سواريز في ساقه اليمنى.

وخسر البارسا المباراة أمام ليفانتي بثلاثة أهداف لهدف، في إطار منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.

وغادر سواريز المباراة في الشوط الأول بعد إصابته في قدمه اليمنى، حيث تعرض الأوروغوياني لنفس الإصابة التي عانى منها سابقا.

وبيّنت صحف إسبانية أن سواريز خضع للفحوصات الطبية اللازمة، للكشف عن طبيعة الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب.

وسيغيب سواريز لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع، وبالتالي لن يلعب أمام سلافيا براغ المقبل في دوري أبطال أوروبا وسلتا فيغو في الدوري.

كما سيغيب اللاعب عن المشاركة مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي المقبلة.

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وعانى لويس سواريز عانى من نفس الإصابة منذ شهرين، وغاب عن الملاعب آنذاك لمدة شهر.

مراسلون – رياضة