حيل بسيطة لإعطاء الوجه جمال طبيعي دون وضع مكياج

يعد الاعتناء بالجمال أمراً موجوداً بالفطرة في كل أنثى، وتستخدم الإناث المنتجات والوسائل المختلفة للاعتناء بالجسم والوجه والحفاظ على النضارة والإشراق، ويعتبر الـ مكياج أشهر الوسائل .

إلا أن العديد من السيدات لا تفضل استخدام الماكياج لعدة أسباب من أبرزها أنه يتطلب اعتناء مستمر بالبشرة وإزالته كلياً قبل النوم تفادياً لحدوث آثار جانبية على المدى البعيد، فضلاً عن أن الكثير من السيدات يفضلن المظهر الطبيعي للوجه دون الماكياج أو ما شابه.

طرق تجميل الوجه دون وضع مكياج

من الطرق المستخدمة لتجميل الوجه:

– الماكياج، حيث تتوافر في الأسواق مستحضرات خاصة بكل جزء من الوجه ومعنية بتوفير أفضل إطلالة للوجه.

– العمليات التجميلية، خاصة تلك التي تبنى حقن الوجه بالبوتكس أو الفيلر، وعمليات التجميل التي تعتمد في مبدأها على الليزر لمنح الوجه النضارة والإشراق والشباب.

– الطرق الطبيعية، تعتمد هذه الطرق على استخدام ماسكات ومواد طبيعية تطبق على البشرة لمنحها الإشراق والحيوية.

طرق تجميل الوجه طبيعياً دون وضع مكياج

للحصول على وجه جميل ومشرق بطرق طبيعية، يمكن الاعتماد على ما يلي:

تناول كميات كبيرة من الماء

تعتبر الماء عنصراً مهماً من الناحية التجميلية، فكما هو معروف أن العوامل الداخلية تؤثر على مظهر البشرة والوجه.

إن شرب كمية كافية من المياه، أي ما يعادل ثمانية أكواب يومياً يساهم في منح الوجه المظهر النضر والمشدود كما أنها ترطب الجسم وتخلصه من السموم المتراكمة فيه.

ماسكات لنضارة البشرة وإشراقها

يمكن القيام بتحضير مغلي البقدونس وغسل الوجه باستخدام بشكل يومي مرتين في اليوم الواحد صباحاً ومساء، حيث أن الاستمرار بذلك يساهم في منح البشرة النضارة والإضاءة ويخلصها من مشكلة النمش وتجاعيد البشرة.

يستخدم ماسك عصير الخيار مع العسل لتغذية البشرة والحفاظ على رطوبتها ومظهرها الجميل.

ومن الماسكات المفيدة للبشرة ماسك ماء الورد والنشا والذي يقوم عل خلط ثلاث ملاعق من ماء ورد مع ملعقة كبيرة من النشا وتضاف إلى ما مقداره نصف كوب ماء، وبعد خلطها فإنها توضع قليلاً على النار ومن ثم توضع جانباً حتى تبرد، وتستخدم على الوجه بشكل يومي.

الاعتناء بالشفاه

إن الحفاظ على الشفاه ناعمة ومتوردة أحد الأمور التي تظهر مدى جمال الوجه.

للحصول على شفاه وردية فإنه يتم دهن الشفتين باستخدام زيت اللوز الحلو بشكل يومي قبل النوم وذلك للحفاظ عليها رطبة.

يمكن استخدام خلطة التوت البري أو خلطة الفراولة وتطبيقها على الشفاه للحصول على شفاه وردية بشكل طبيعي.