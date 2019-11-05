حكم قضائي ضد نيمار .. هل يسجن البرازيلي؟

أصدرت القضاء الفرنسي حكما قضائياً ضد لاعب باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا، متمثلاً بتوجيه تنبه إلى البرازيلي.

وجاء ذلك خلفية الشكوى المقدمة ضد نيمار، من مشجع لنادي رين قام بدفعه في المدرجات بعد نهائي كأس فرنسا الموسم الماضي.

وأرسلت الهيئة القضائية عبر البريد تنبهاً إلى مهاجم سان جيرمان، كما ذكرته بالقوانين والحقوق والواجبات في حالات مماثلة.

واعتبر محامي المشجع فيليب أوهايون، أن ما قام به القضاء الفرنسي غير مقبول، قائلاً: “هذا أمر يبرر العنف”.

وأضاف “لو كان المشجع هو من ضرب لاعب كرة القدم، لكان مثل أمام المحكمة، وربما فرض عليه حكم بالسجن، ومنع من دخول الملعب”.

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وكان المشجع تقدم بشكوى قضائية ضد نيمار على خلفية دفع الأخير له، في المدرجات أثناء تسليم الميداليات في نهائي الكأس.

مراسلون – رياضة