مصدر سوري ينفي بيع السفارة السورية في ألمانيا وسفارة جديدة ستفتح أبوابها في دمشق

نفى معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان ما أشيع حول بيع السفارة السورية القديمة في ألمانيا، متحدثاً عن سفارة جديدة ستفتح أبوابها في دمشق قريباً.

وقال سوسان أثناء موازنة وزارة الدفاع في لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب ، أكد أن ما تم تناقله على مواقع الكترونية حول بيع السفارة السورية في مدينة بون الألمانية هو عار عن الصحة تماماً وهدفه الإساءة للدولة السورية.

حيث تم نقل السفارة السورية من مدينة بون إلى العاصمة الألمانية برلين لأن النشاط الديبلوماسي انتهى في مدينة بون .

وفي السياق، كشف سوسان عن سفارة جديدة ستفتح أبوابها في سوريا قريباً فقال: “إن السفارة الهنغارية ستفتح أبوابها من جديد في دمشق ، والقائم بالأعمال وصل أمس ، واليوم سوف يزور الخارجية، وسوف يتم استقبال ضيف من قبرص ومن المتوقع أن يتم الحديث عن فتح السفارة القبرصية “.

واعتبر سوسان أن إغلاق السفارات في دمشق كان وسيلة للضغط عليها ونزع شرعيتها، منوّهاً إلى أن أغلب الدبلوماسيين الذين كانوا موجودين في دمشق سابقاً، يتواجدون حالياً في بيروت و يزورون سوريا كل فترة ويعبرون عن رغبتهم بالعودة.

من جهة أخرى، كشف معاون وزير الخارجية والمغتربين عن إحداث دليل عمل اقتصادي الكتروني للسفارات، والذي هو عبارة عن وسيلة للسفارات السورية للتحرك في المجال الاقتصادي وخصوصاً الترويج للمنتج الوطني لفتح أسواق جديدة له .