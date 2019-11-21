جريمة مروعة في دير الزور.. فتاة تتعاون مع مجرم لقتل أمها والحصول على الإرث

هزت جريمة مروعة محافظة دير الزور ، حيث أقدمت فتاة على استئجار قاتل لقتل والدتها بغية الحصول على ميراثها منها .

ونقل تلفزيون “الخبر” عن مصدر في فرع الأمن الجنائي بالمحافظة أنه تم القبض على مجرم أقدم على قتل امرأة مسنة بمنزلها الكائن في حي الجورة.

وخلال التحقيق مع القاتل، اعترف بتعاونه مع فتاة وهي ابنة الضحية ، وبأنه طعن الامرأة بعدة طعنات في الرقبة بأداة حادة في منزلها.

وذكر المصدر أن الجريمة وقعت في الساعة الثالثة صباحاً من يوم الخميس الماضي مبيناً أن ابنة المغدورة اتفقت مع المجرم من أجل سرقة والدتها وحصول الابنة على الإرث .

وقامت الابنة بتزويد القاتل بتفاصيل ومواعيد نومها وتواجدها بالمنزل ومن ثم غادرت قبل وقوع الجريمة لمنزلها لإبعاد الشبهة عنها .

وكما هو متفق عليه ، دخل القاتل إلى الشقة وكانت الأم نائمة في سريرها فقام بطعنها برقبتها ما أدى لوفاتها على الفور.

وعن كيفية اكتشاف الجريمة ، لفت المصدر إلى أن الجيران افقتقدوا الامرأة في اليوم التالي لأنها كانت تجلس أمام المنزل بشكل يومي .

وعندما حاول الجيران الاطمئنان عليها ، قاموا بخلع الباب والدخول للمنزل ووجدوا الأم مضرجة بدمائها وكان قد مر يومان على مقتلها.

وبمجرد استدعاء الابنة للتحقيق ، انهارت فورا واعترف بتنسيقها مع المجرم لقتل أمها وتم إلقاء القبض على القاتل الذي بدوره اعترف بجريمته.