جريمة في حلب .. العثور على رجل مقتول بعدة طعنات في جسده

تمكنت الشرطة في مدينة حلب من إلقاء القبض على شخص ارتكب جريمة قتل راح ضحيتها رجل يبلغ من العمر 45 عاماَ.

وذكرت صفحة وزارة الداخلية السورية عبر الفيسبوك، ان الأمن الجنائي تمكن من كشف ملابسات جريمة القتل التي وقعت في حي صلاح الدين بمدينة حلب، حيث تم اعتقال المشتبه به، ( صلاح . ح ).

وتبين خلال اعتقال الفاعل ، وجود طعنات على يديه نتيجة العراك الحاصل بينه وبين الرجل الضحية .

ويأتي ذلك بعد أن تداولت إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبراً عن العثور على المواطن صلاح حلبية البالغ من العمر 45 سنة مقتولا بعدة طعنات سكين في قلبه .

وذكرت الصفحات أن المغدور يعمل في ملهى ليلي وحسب المعلومات الاولية فإن الجريمة تعود لأسباب عائلية ، فيما أشارت وزارة الداخلية الى ان التحقيقات لاتزال متواصلة مع القاتل لمعرفة دوافع الجريمة.

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