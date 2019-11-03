جريمة في اللاذقية سببها خلاف بين حدثين انتهى بطعنة في القلب !

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جريمة في اللاذقية سببها خلاف بين حدثين انتهى بطعنة في القلب !

هزت جريمة مروعة حي سقوبين في اللاذقية ، حيث انتهى خلاف بين شابين صغيرين بموت أحدهما و سجن الآخر .

وذكرت صفحة “الشرطة” التابعة لوزارة الداخلية أنه بعد ورود معلومات عن مشاجرة في حي سقوبين  باللاذقية بين عدد من الشبان الصغار ( أحداث ) أدت إلى مقتل أحدهم وإصابة الآخر ، توجهت دورية من الشرطة لمعرفة ملابسات القضية .

وتمكنت دورية الشرطة على الفور من إلقاء القبض على القاتل الحدث ( ع . ح ) وهو من مواليد ٢٠٠٤م .

واعترف ( ع . ح ) بأنه قتل صديقه الحدث ( أ . م ) وهو من مواليد ٢٠٠٣ حيث قام بطعنه بالقلب مستخدما آلة حادة وهي موس كباس.

أما عن سبب ارتكابه الجريمة ، فاعترف القاتل بأنه تشاجر مع صديقه بسبب خلافات سابقة ” سب و شتم ” وكان عدد من اصدقائهما الآخرين حاضرين، وتم القبض عليهم فيما بعد وهم : (  غ. خ ) مواليد ٢٠٠٥(ع . ط ) مواليد ١٩٩٨، (ح. ط) مواليد ٢٠٠٢، (أ . أ) مواليد ٢٠٠٤، (إ . ن) مواليد ٢٠٠٤، ( ح . م) مواليد ٢٠٠٥.

واعترف البقية بالتنسيق والتخطيط المسبق للمشاجرة التي انتهت بجريمة ، كما تم تقديم القاتل إلى القضاء أصولاً.

وشهدت مدينة جبلة قبل يومان جريمة مروعة أيضاً ، تمثلت بقيام ابن بقتل والده من خلال إطلاق النار عليه من بندقية صيد ، رغم أنه حاول إيهام الشرطة بأن شخص مجهول قتل والده ولاذ بالفرار ، غير أن التحقيقات كشفت تورطه بقتل والده بسبب خلافات عائلية

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