ثمانية لاعبين يغيبون عن ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

كشف مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، قائمة الملكي التي ستخوض مواجهة باريس سان جيرمان، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ5 من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وضمت القائمة كلا من:
حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، ألتوبي.
خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، مارسيلو، وميندي، وخط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، وإيسكو.
خط الهجوم: هازارد، بنزيما، بيل، يوفيتش، ورودريغو.
ويغيب عن القائمة كل من لوكاس فاسكيز وخاميس رودريغيز وماركو أسينسيو للإصابة.
في المقابل استبعد زيدان إبراهيم دياز وماريانو دياز، وفينيسيوس جونيور، وأودريوزولا بقرار فني.
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ويحتل باريس سان جيرمان صدارة المجموعة الأولى بـ12 نقطة، بينما يأتي الريال في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.
مراسلون – رياضة