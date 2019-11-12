تفاصيل الخلاف بين رحيم سترلينغ وغوميز خلال معسكر منتخب إنجلترا

كشف “سكاي سبورتس” تفاصيل المعركة التي نشبت بين لاعب مانشستر سيتي رحيم سترلينغ ، ومدافع ليفربول جو غوميز، خلال معسكر منتخب إنجلترا .

وخلال دخول سترلينغ إلى المطعم في معسكر منتخب بلاده، شاهد مجموعة من اللاعبين يضحكون ومن بينهم غوميز.

ما دفع سترلينغ للذهاب إلى غوميز، حيث قال له: “تعتقد أنك رجل كبير الآن”، واعتقد اللاعبون أن الأمر مجرد مزاح.

لكن الأمر كان أكثر تعقيداً، حيث ذهب رحيم سترلينغ نحو غوميز وحاول جذبه من رقبته، ورد غوميز بشكل غاضب، ثم تدخل نجوم المنتخب للفصل بينهما.

وأظهرت الصور وجود خدش تحت العين اليمنى لغوميز، الذي كان يسير إلى جانب زميله في فريق ليفربول، ترينت ألكساندر-أرنولد.

لكن في النهاية توسط لاعب ليفربول هندرسون، لحل الأزمة حيث التقى اللاعبان في الحديقة، واعتذر سترلينغ عن تصرفه.

إلا أن مدرب منتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت، قرر، استبعاد سترلينغ من تشكيلة الأسود الثلاثة التي ستواجه الجبل الأسود.

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وحصل العراك بين ستيرلينغ وغوميز، على خلفية “المزاح” بشأن فوز ليفربول في مباراة القمة أمام مان سيتي.

مراسلون – رياضة