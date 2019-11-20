تعرف على راتب جوزيه مورينيو مع توتنهام

أعلن توتنهام رسميا تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو ، مدرباً جديداً للنادي الإنجليزي، بعقد يمتد حتى عام 2023.

وقال توتنهام: “أحد أنجح المدربين في العالم، حيث فاز بـ25 لقبًا كبيرًا، كما يشتهر ببراعته على المستوى التكتيكي”.

بدوره رئيس النادي دانييل ليفي قال: “جوزيه لديه خبرات كبيرة، وينجح في التأثير على الفرق، وهو متميز بشكل رائع على المستوى الفني”.

وأضاف: “لقد حصل على تقدير كبير في كل فريق قام بتدريبه.. نعتقد أنه سيمنح توتنهام طاقة إيجابية وحماسا في غرفة الملابس”.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل”أن جوزيه مورينيو سيحصل على راتب سنوي قدره 15 مليون جنيه إسترليني.

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ويعتبر هذا الراتب ضعف ما كان يتقاضاه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدرب السابق لتوتنهام.

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